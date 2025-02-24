Три роки спротиву. Три роки подяки. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюсь Україною, — Зеленський

У третю річницю російського вторгнення Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із словами підтримки та городості за сміливість та відданість українського народу.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Президента України.

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Повний текст звернення Президента України

Три роки незламності. Три роки боротьби за свободу.

Ранок 24 лютого 2022-го закарбувався в нашій пам’яті назавжди. Ми прокинулися в новій реальності – зі звуками вибухів, невідомістю, болем. Нас охопив страх, шок, розпач. Але попри все, ми відчули головне – ми разом, ми сильні, ми народ, який не зламати.

Тоді ми не знали, скільки випробувань чекає попереду. Але не вагалися ані секунди – стали на захист своєї землі, своїх рідних, свого майбутнього.

Сьогодні – лютий знову випробовує нас. Політична невизначеність, ситуація на фронті, складні рішення союзників – усе це виклики, які мають лише одну відповідь: ми сильні тоді, коли єдині.

Ми не віддамо свою землю.

Ми не зрадимо своїх полеглих героїв.

Ми не дамо ворогу забрати нашу свободу.

Кожен, хто віддав своє життя за Україну, кожен, хто пережив ці три роки війни, заслуговує на одне – нашу перемогу.

Майбутнє залежить від нас. Ми тримаємося, боремося, і ми обов’язково переможемо. Разом.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до світових лідерів перед Самітом миру.

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