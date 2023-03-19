Три зачіски, які підтягують шкіру і омолоджують (фото)

Зачіска може допомогти "скинути" кілька років. Головне правильно вкласти волосся, то обличчя стане візуально молодшим, а зморшки згладяться.

На думку стилістів, треба прибирати волосся з обличчя заради ліфтинг-ефекту. З цим завданням найкраще впораються високі та тугі засічки.

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Високий хвіст

Високий тугий хвіст допоможе підтягнути шкіру обличчя, яке розкриється, а зморшки будуть не такими помітними.

Важливою умовою є те, що волосся мало акуратний та гладкий вигляд. Для цього можете скористатися гелем або воском, але все повинно мати природний вигляд.

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Гладкий пучок

Гладкий пучок дозволить відкрити шию та зробить акцент на лініях обличчя. Знову ж таки, волосся повинно бути гладким. Для цього використайте фен або лосьйон. Проте коріння не має бути сильно прилизаним.

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"Мальвінка"

Зачіска "Мальвінка" була популярно у 90-х. Проте й зараз завдяки їй жінка може стати молодшою на кілька років.

Для об'єму треба зробити начісування, потім збризніть лаком і закріпіть резинкою. Можете також попередньо підкрутити волосся.

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