Три способи охолодити квартиру, не витративши жодної гривні

У жарку погоду охолодження будинку вкрай необхідне для покращення продуктивності та якості життя. Існує багато хитрощів, які дозволяють зберегти в будинку прохолоду, не вдаючись до використання кондиціонерів і систем охолодження.

Видання Sante Plus запропонувало відкрити для себе кілька корисних та економічних ідей. Найголовніше – ви не витратите жодної гривні.

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Революційний метод освіжити будинок, не витрачаючи грошей

Кондиціонер значно впливає як на навколишнє середовище, так і на наші рахунки за комунальні послуги. До всього, ще й дороговартісне саме встановлення і його покупка.

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За допомогою серії невеликих ефективних жестів ви можете освіжити свій будинок. Спочатку рекомендується створити тіньові зони за допомогою рослин або фіранок. Відкрийте віконниці назовні, щоб сонячні промені не потрапляли у ваші кімнати. Акуратно намочіть штори, що закривають великі вікна, щоб повітря охолонуло.

Всю ніч відкривайте вікна, щоб у кімнаті не залишалося тепла.

Є деякі правила поведінки і невеликі запобіжні заходи, які ви можете вжити, щоб уникнути подальшого підвищення температури у приміщенні:

Використовуйте наволочки та простирадла з шовку, бавовни та інших дихаючих матеріалів. Ці дрібниці можуть утримати температуру всередині будинку приблизно на 2 або 3 градуси Цельсія. Вологі ганчірки створюють випарне охолодження та допомагають охолодити квартиру. Повісьте вологий бавовняний рушник або простирадло прямо перед вікном. Волога з тканини виділяється в навколишнє повітря та охолоджує кімнату. Ви також можете прийняти приємний холодний душ. Це миттєво освіжить вас.

Раніше ми розповіли про декілька перевірених лайфхаків, які допоможуть охолодити кімнату в спеку без використання кондиціонера.

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