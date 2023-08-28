Як охолодити дім, якщо у вас немає кондиціонера чи вентилятора

Через високу температуру часто буває важко заснути ночами та й загалом перебувати у приміщенні. Однак за допомогою цих простих та ефективних порад можна освіжити своє тіло без вентилятора чи кондиціонера.

Ви зможете забезпечити собі спокійний сон навіть у спеку. Про це пише Sante Plus.

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Як освіжитися вночі без вентилятора чи кондиціонера?

1. Зберігайте білизну в морозильній камері, щоб вона охолола. Перед сном покладіть простирадла в поліетиленовий пакет і помістіть в холодильник або морозильну камеру на кілька хвилин. Цей трюк дозволить вам насолодитися хвилинкою свіжості, поки ви засинаєте.

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2. Носіння мокрої піжами охолоджує тіло. Якщо трохи зволожити піжаму перед сном, це допоможе вам краще спати, попри спеку. Також вибирайте вільну бавовняну піжаму, щоб шкіра могла краще дихати. Синтетичних матеріалів варто уникати. Зверніть увагу, що навіть простирадла повинні бути з легкої бавовни. Справді, цей матеріал забезпечує кращу вентиляцію та сприяє циркуляції свіжого повітря у ліжку.

3. Тримайте вологу тканину перед вікном, щоб охолодити будинок. Щоб освіжити повітря кімнати, бажано повісити перед відчиненим вікном мокрий рушник або змочене водою простирадло. Таким чином, вітерець, що проходить через вологу білизну, може знизити температуру в приміщенні.

4. Вимкніть усі електронні пристрої, щоб знизити температуру. Крім споживання енергії та збільшення рахунків за електроенергію, електронні пристрої виділяють тепло, коли їх залишають підключеними до мережі. З усім тим, вимкніть прилади, які ви не використовуєте, щоб знизити температуру та заощадити електроенергію.

5. Вимкніть світло, щоб краще охолонути. Вмикайте світло в спальні лише тоді, коли зовсім темно. Максимально використовуйте природне освітлення, адже, що менше світла ви використовуєте, то прохолодніше буде в кімнаті. Лампочки випромінюють тепло. Кількість тепла, що виділяється, різниться в залежності від типу лампи. Ви повинні знати, що світлодіодні лампи виділяють найменше тепла, оскільки вони перетворять на тепло лише 10% своєї енергії. Решта перетворюється на світло.

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6. Освіжіться, прийнявши холодний душ перед сном. Холодний душ увечері ефективно знижує температуру тіла, а також дає відчуття свіжості та чистоти.

7. Використовуйте пляшку з холодною та гарячою водою, щоб охолонути. Якщо взимку грілка дозволяє зігрітися, вона також може бути ефективною для охолодження тіла та ліжка. Для цього залийте холодною водою і зберігайте в морозилці. Потім покладіть її під простирадла або під подушку, якщо ви не хочете, щоб вона безпосередньо контактувала зі шкірою. Це дозволить повернути собі відчуття свіжості, яке допоможе вам заснути.

8. Охолодитися холодною ванною для ніг. Пальці чутливі до температури. Занурення ніг у таз із холодною водою дуже ефективно охолоджує все тіло. Крім того, щоб швидко охолонути, достатньо охолодити точки пульсу нашого тіла, такі як шия, пах, задня частина колін або внутрішня частина зап'ясть. Саме тут організм найбільш чутливий до тепла.

Раніше ми розповіли про декілька перевірених лайфхаків, які допоможуть охолодити кімнату в спеку без використання кондиціонера.

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