Как охладить дом, если у вас нет кондиционера или вентилятора

Из-за высокой температуры часто бывает трудно заснуть по ночам и вообще находиться в помещении. Однако с помощью этих простых и эффективных рекомендаций можно освежить свое тело без вентилятора или кондиционера.

Вы сможете обеспечить себе спокойный сон даже в жару. Об этом пишет Sante Plus.

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Как освежиться ночью без вентилятора или кондиционера?

1. Храните белье в морозильной камере, чтобы оно остыло. Перед сном положите простыни в полиэтиленовый пакет и поместите в холодильник или морозильную камеру на несколько минут. Этот трюк позволит вам насладиться минуткой свежести, пока вы засыпаете.

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2. Ношение мокрой пижамы охлаждает тело. Если немного увлажнить пижаму перед сном, это поможет вам лучше спать, несмотря на жару. Также выбирайте свободную хлопчатобумажную пижаму, чтобы кожа могла лучше дышать. Синтетических материалов следует избегать. Обратите внимание, что даже простыни должны быть из легкого хлопка. Действительно, материал обеспечивает лучшую вентиляцию и способствует циркуляции свежего воздуха в постели.

3. Держите влажную ткань перед окном, чтобы охладить дом. Чтобы освежить воздух комнаты, желательно повесить перед открытым окном мокрое полотенце или смоченную водой простыню. Таким образом, ветерок, проходящий через влажное белье, может снизить температуру в помещении.

4. Чтобы снизить температуру, выключите все электронные устройства. Помимо потребления энергии и увеличения счетов за электроэнергию электронные устройства выделяют тепло, когда их оставляют подключенными к сети. Со всем тем выключите приборы, которые вы не используете, чтобы снизить температуру и сэкономить электроэнергию.

5. Выключите свет, чтобы лучше остыть. Включайте свет в спальне только тогда, когда совсем темно. Максимально используйте естественное освещение, ведь чем меньше света вы используете, тем прохладнее будет в комнате. Лампочки излучают тепло. Выделяемое количество тепла различается в зависимости от типа лампы. Вы должны знать, что светодиодные лампы выделяют меньше тепла, поскольку они превратят в тепло только 10% своей энергии. Остальное превращается в свет.

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6. Освежитесь, приняв холодный душ перед сном. Холодный душ вечером эффективно снижает температуру тела, а также дает ощущение свежести и чистоты.

7. Используйте бутылку с холодной и горячей водой, чтобы остыть. Если зимой грелка позволяет согреться, она также может быть эффективна для охлаждения тела и кровати. Для этого залейте холодной водой и храните в морозильнике. Затем положите ее под простыни или под подушку, если вы не хотите, чтобы она напрямую контактировала с кожей. Это позволит вернуть себе чувство свежести, которое поможет вам уснуть.

8. Охладиться холодной ванной для ног. Пальцы чувствительны к температуре. Погружение ног в таз с холодной водой очень эффективно охлаждает все тело. Кроме того, чтобы быстро охладиться, достаточно охладить точки пульса нашего тела, такие как шея, пах, задняя часть колен или внутренняя часть запястий. Именно здесь организм наиболее чувствителен к теплу.

Ранее мы рассказали о нескольких проверенных лайфхаках, которые помогут охладить комнату в жару без использования кондиционера.

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