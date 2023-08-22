Сім кімнатних рослин, які покращать сон

У спальні заборонено тримати деякі рослини, які поглинатимуть кисень та виділятимуть вуглекислий. Вони тільки погіршать якість сну, якщо їх буде занадто багато.

Але є рослини зі зворотним ефектом, які боротимуться зі спорами та пліснявою, зволожуватимуть повітря, а також збагатять його киснем. Як пише Pixelinform, такі рослини допоможуть мати більш міцний та якісний сон.

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1. Алое вера

Для спальні можете обрати алое деревоподібне та алое вера, які виростають до 1-1,5 м у висоту. Поставте його біля вікна та поливайте 1-2 рази на тиждень, а зимою ще рідше. Проте заморозки можуть пошкодити вазон, або знищити.

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2. Сансевієрія гвінейська

Ця рослина можна досягати метра у висоту. Її листя жорсткі та прямостоячі, або широкі. Добре росте навіть в затінених кімнатах.

Сансевієрія виробляє багато кисню, навіть вночі. Досить легка у догляді, але потребує регулярного поливу та пересаджування у більший горщик щороку. Любить теплі приміщення, сухе повітря та кальцій.

3. Дендробіум

Дендробіум – це 30-50 см орхідея, яка має товсті шкірясті листки, дрібні квіти, зібрані у довгі суцвіття. Розмістити її потрібно на відкритому місці, з розсіяним світлом та високою вологістю. Поливайте помірно та кожного дня обприскуйте. У спальні треба встановити зволожувач повітря, щоб рослині і хатнім мешканцям було комфортно.

4. Фаленопсис

Фаленопсис – це ще один вид орхідеї, яка дуже ніжна, любить світлі та постійні місця. Поливати її треба тоді, коли грунт підсохне.

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5. Різдвяний кактус чи Великодній кактус

Ці кактуси досить схожі між собою, але мають різну будову квітки під час цвітіння. Проте обидва вони підійдуть для спальні. Їх треба регулярно поливати та підгодовувати у період цвітіння.

6. Каланхое

Каланхое – чистокровний сукулент, який рекомендують ставити у спальні. Його вирощування просте, треба помірно поливати та не допускати перегріву.

7. Філодендрон

Філодендрон потребує опори у вигляді мохового стовпа. Рослина любить тінь та помірний полив.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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