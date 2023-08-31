Три способа охладить квартиру, не потратив ни одной гривны
В жаркую погоду охлаждение дома крайне необходимо для улучшения производительности и качества жизни. Существует много уловок, которые позволяют сохранить в доме прохладу, не прибегая к использованию кондиционеров и систем охлаждения.
Издание Sante Plus предложило открыть несколько полезных и экономических идей. Самое главное – вы не потратите ни одной гривны.
Как охладить дом, если у вас нет кондиционера или вентилятора
Революционный метод освежить дом, не тратя денег
Кондиционер оказывает значительное влияние как на окружающую среду, так и на наши счета за коммунальные услуги. Ко всему прочему, еще и дорогостоящая сама установка и его покупка.
С помощью серии небольших эффективных жестов вы можете освежить свой дом. Сначала рекомендуется создать теневые зоны с помощью растений или занавесей. Откройте ставни наружу, чтобы солнечные лучи не попадали в ваши комнаты. Аккуратно намочите шторы, закрывающие большие окна, чтобы воздух охладел.
Всю ночь открывайте окна, чтобы в комнате не оставалось тепло.
Есть некоторые правила поведения и небольшие меры предосторожности, которые вы можете принять, чтобы избежать дальнейшего повышения температуры в помещении:
- Используйте наволочки и простыни из шелка, хлопка и других дышащих материалов. Эти мелочи могут удержать температуру внутри дома примерно на 2 или 3 градуса Цельсия.
- Влажные тряпки создают испарительное охлаждение и помогают охладить квартиру. Повесьте влажное хлопковое полотенце или простыню прямо перед окном. Влага из ткани выделяется в окружающий воздух и охлаждает комнату.
- Вы также можете принять приятный холодный душ. Это мгновенно освежит вас.
Ранее мы рассказали о нескольких проверенных лайфхаках, которые помогут охладить комнату в жару без использования кондиционера.
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