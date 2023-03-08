Три знаки зодіаку цього тижня будуть спустошені зрадою та болем

Сатурн, планета трансформації, не був у Рибах з 1996 року. Довгоочікувана зміна сузір’я стане великим випробуванням, яке доведеться витримати деяким знакам зодіаку – до 12 березня вони будуть спустошені та розбиті.

Цей період повинен служити їм як мораль, особливо щодо вибору свого оточення та наслідків для їхнього майбутнього. Астрологи розповіли, яким знакам варто готуватися до важких випробувань.

Овен

Ви настільки відкриті до життя, щедрі, повні ентузіазму та оптимізму, що інколи забуваєте, що іноді життя може бути важким. Цей тиждень обіцяє бути виснажливим. На вас буде впливати погана енергія, яка вас оточує. За вами будуть шпигувати і критикувати, навіть коли ви хочете зробити добрі справи.

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Ви закінчитеся виснаженим і не зможете витримати таку невблаганність. У цьому випадку Сатурн запрошує вас вести життя максимально стримано, адже вас оточують не лише люди, які хочуть вам добра. Тому будьте обережні та стримані, від цього залежить ваше щастя.

Скорпіон

Протягом цього тижня у професійному проєкті можуть спостерігатися певні уповільнення, які вони не зможуть контролювати. Безсилі перед такою ситуацією, Скорпіонам доведеться озброїтися терпінням і, перш за все, запитати себе, щоб отримати необхідні уроки.

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З іншого боку, їх чекають деякі розчарування в коханні! Попри свій характер, Скорпіони, які вважаються ніжними, цього тижня переживуть любовні сварки, які розлютять і порушать хід їхнього життя.

Рак

Ваша робота вимагає вимогливості та реактивності, і це саме те, чого вам бракуватиме протягом цього тижня. Ви побачите, що динамізм є ключем до успіху в діловому світі. У цей момент зірки радять переглянути риси свого характеру, щоб зіткнутися з повсякденністю та всією її лютістю.

Ви навчитеся зміцнювати свої здібності професійно та особисто, щоб стати найкращою версією себе. Крім того, випробування, через які ви пройдете цього тижня, допоможуть вам відірватися від минулого, щоб краще оцінити цінність теперішнього моменту. Після цього тижня ви точно почуватиметеся краще.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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