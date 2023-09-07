Трихологи назвали 7 методів відновлення волосся після літа

Волосся піддається негативному впливу як у зимовий, так і влітній період. Під впливом сильної спеки воно може вигоріти і стати більш ламкими. Тому важливо дбати про здоров'я свого волосся, повідомляє Pixel inform.

Розглянемо, яким чином можна зберегти його здоровим

Підстригайте кінчики

Для того щоб запобігти розпушуванню кінчиків, рекомендується регулярно підстригати їх.

Реконструкція

Важливо забезпечити волоссю достатню кількість кератину.

Надаємо блиску

Можна використовувати процедуру глосінгу, яка використовує рідинний протеїнний розчин для надання блиску.

Домашній догляд

Використовуйте засоби, які містять кератин, колаген і гіалуронову кислоту для догляду за волоссям.

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Підберіть правильний фен

Обирайте фен, який має кілька рівнів температури, і не використовуйте надто гаряче повітря.

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Відтінковий шампунь

Замість радикального фарбування волосся, обирайте більш лагідні засоби для зміни кольору.

Якісний гребінець

Важливо мати гребінець з гладкими зубчиками для обережного розчісування.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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