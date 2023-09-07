Трихологи назвали 7 методов восстановления волос после лета

Волосы подвергаются негативному воздействию как в зимний, так и в летний период. Под влиянием сильной жары оно может выгореть и стать более ломким. Поэтому важно заботиться о здоровье своих волос, сообщает Pixel inform.

Рассмотрим, каким образом можно сохранить его здоровым

Подстригайте кончики

Для того чтобы предотвратить разрыхление кончиков, рекомендуется регулярно подстригать их.

Реконструкция

Важно обеспечить волосам достаточное количество кератина.

Придаем блеск

Можно использовать процедуру глоссинга, которая использует протеиновый жидкостный раствор для придания блеска.

Домашний уход

Используйте средства, содержащие кератин, коллаген и гиалуроновую кислоту для ухода за волосами.

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Подберите правильный фен

Выбирайте фен, имеющий несколько уровней температуры, и не используйте слишком горячий воздух.

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Оттеночный шампунь

Вместо радикального окрашивания волос, выбирайте более кроткие средства для изменения цвета.

Качественная расческа

Важно иметь расческу с гладкими зубчиками для осторожного расчесывания.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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