Тринадцята пенсія у серпні: хто з українців зможе отримати виплату

Термін "тринадцята пенсія" в Україні не має офіційного статусу. Він зазвичай використовується для позначення невиплаченої частини пенсії після смерті пенсіонера.

Виплата здійснюється по місяць, в якому сталася смерть. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на ПФУ.

Пенсія виплачується членам сім'ї померлого пенсіонера, які мешкали з ним на момент його смерті, зокрема непрацездатним родичам, що знаходились на його утриманні.

Заяву на отримання недоотриманої пенсії можна подати через сервісні центри Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг ПФУ. Список необхідних для подачі документів виглядає так:

заява;

свідоцтво про смерть;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

документ, що посвідчує особу заявника;

реквізити банківського рахунку;

паспорт;

інші документи, які засвідчують проживання заявника з пенсіонером на день його смерті.

"Непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера подають документи, що засвідчують перебування на його утриманні", – зазначили у ПФУ.

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Як відбувається виплата тринадцятої пенсії?

Невиплачена пенсія перераховується Пенсійним фондом на поточний банківський рахунок отримувача. Якщо рахунок відсутній, кошти можна отримати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Для цього потрібно звернутися в будь-яке відділення Ощадбанку, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Також варто зазначити, що якщо тринадцята пенсія стала частиною спадщини (окрім пенсій, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які не є частиною спадщини та виплачуються лише за зверненням протягом 6 місяців після смерті пенсіонера), для отримання цієї виплати потрібно надати свідоцтво про право на спадщину.

Підкреслимо, що днем подачі заявки на виплату є день, коли Пенсійний фонд прийняв заяву разом з усіма необхідними документами або дату реєстрації заяви з електронними копіями документів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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