Тринадцатая пенсия в августе: кто из украинцев сможет получить выплату

Термин "тринадцатая пенсия" в Украине не имеет официального статуса. Он обычно используется для обозначения невыплаченной части пенсии после смерти пенсионера.

Выплата осуществляется по месяц, в котором произошла смерть. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

Пенсия выплачивается членам семьи умершего пенсионера, которые жили с ним на момент его смерти, в частности нетрудоспособным родственникам, которые находились на его иждивении.

Заявление на получение недополученной пенсии можно подать через сервисные центры Пенсионного фонда Украины или через вебпортал электронных услуг ПФУ. Список необходимых для подачи документов выглядит так:

заявление;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета;

паспорт;

другие документы, удостоверяющие проживание заявителя с пенсионером в день его смерти.

"Нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера представляют документы, удостоверяющие пребывание на его содержании", – отметили в ПФУ.

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Как происходит выплата тринадцатой пенсии?

Невыплаченная пенсия перечисляется Пенсионным фондом на текущий банковский счет получателя. Если счет отсутствует, средства можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка". Для этого нужно обратиться в любое отделение Ощадбанка, имея при себе паспорт и идентификационный код.

Также стоит отметить, что если тринадцатая пенсия стала частью наследства (кроме пенсий, определенных Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые не являются частью наследства и выплачиваются только по обращению в течение 6 месяцев после смерти пенсионера), для получения этой выплаты нужно предоставить свидетельство о праве на наследство.

Подчеркнем, что днем подачи заявки на выплату является день, когда Пенсионный фонд принял заявление вместе со всеми необходимыми документами или дату регистрации заявления с электронными копиями документов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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