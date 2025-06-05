Ціни летять вниз: в Україні істотно подешевшав популярний овоч – що стало причиною

В Україні спостерігається суттєве здешевлення капусти нового врожаю – ціна знизилася до 13–22 грн за кілограм, що на 38% менше порівняно з минулим тижнем. Причинами такого падіння стали одночасне збільшення пропозиції від вітчизняних фермерів та погіршення якості овоча внаслідок надмірної вологи після сильних дощів.

Як повідомляють експерти EastFruit, вартість капусти нового врожаю в Україні продовжує стрімко знижуватись. Наразі аграрії змушені продавати овоч за ціною 13–22 грн за кілограм, що приблизно на 38% менше, ніж тиждень тому. Хоча така динаміка характерна для сезону, цьогорічне здешевлення є особливо помітним і обумовлене цілою низкою причин.

Які причини істотного зниження цін

Сезонне збільшення пропозиції

Одна з основних причин здешевлення – різке зростання кількості капусти на ринку. Після покращення погодних умов по всій Україні фермери масово почали реалізовувати врожай, що спричинило перенасичення пропозиції.

Зниження якості овочу

Протягом кількох тижнів в Україні фіксувалися інтенсивні опади, грози та град, що призвело до надмірної вологості ґрунтів. Унаслідок цього частина капусти почала псуватись ще до збору. Щоб запобігти ще більшим втратам, аграрії змушені терміново продавати продукцію, що ще більше посилює ціновий тиск на ринку.

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Слабкий попит на продукцію

Попри зниження цін на капусту, інтерес до неї з боку покупців залишається невисоким. Причини криються як у сезонних факторах, так і в складній економічній ситуації: українці або перейшли на інші овочі, або обмежили покупки через нестачу коштів.

Водночас, варто наголосити, що навіть з огляду на теперішнє падіння цін, вартість капусти нового врожаю залишається приблизно утричі вищою, ніж на початку червня 2024 року. Це вказує на загальну тенденцію до високих цін на овочі в умовах післявоєнного періоду, коли агросектор ще не повністю відновив свої виробничі можливості.

Експерти зазначають, що найближчим часом ціни, ймовірно, залишатимуться стабільними або навіть знизяться, якщо не зросте попит чи не покращиться якість продукції. Хоча фермери поки що не зазнали значних втрат, тривале зменшення рентабельності може негативно вплинути на наступні етапи вирощування капусти. Водночас для споживачів і підприємств з переробки це створює сприятливі умови — при стабільно низьких цінах вигідно закуповувати продукцію або створювати запаси для подальшого консервування.

Вартість капусти у супермаркетах

Як повідомляє "Мінфін", середня ціна капусти в супермаркетах України наразі складає 38,72 грн за кілограм. У той же час, за результатами власного моніторингу OBOZ.UA, у провідних торговельних мережах білокачанна капуста продається за ціною від 45 до 60 грн за кілограм. Зокрема:

"Сільпо" – 34,80 грн/кг;

"АТБ" – 19,89 грн/кг;

"Fozzy" – 39,99 грн/кг.

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