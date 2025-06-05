Цены летят вниз: в Украине существенно подешевел популярный овощ - что стало причиной

В Украине наблюдается существенное удешевление капусты нового урожая – цена снизилась до 13-22 грн за килограмм, что на 38% меньше по сравнению с прошлой неделей. Причинами такого падения стали одновременное увеличение предложения от отечественных фермеров и ухудшение качества овоща вследствие избыточной влаги после сильных дождей.

Как сообщают эксперты EastFruit, стоимость капусты нового урожая в Украине продолжает стремительно снижаться. Сейчас аграрии вынуждены продавать овощ по цене 13-22 грн за килограмм, что примерно на 38% меньше, чем неделю назад. Хотя такая динамика характерна для сезона, нынешнее удешевление особенно заметно и обусловлено целым рядом причин.

Каковы причины существенного снижения цен

Сезонное увеличение предложения

Одна из основных причин удешевления – резкий рост количества капусты на рынке. После улучшения погодных условий по всей Украине фермеры массово начали реализовывать урожай, что повлекло перенасыщение предложения.

Снижение качества овоща

В течение нескольких недель в Украине фиксировались интенсивные осадки, грозы и град, что привело к чрезмерной влажности почв. Вследствие этого часть капусты начала портиться еще до сбора. Чтобы предотвратить еще большие потери, аграрии вынуждены срочно продавать продукцию, что еще больше усиливает ценовое давление на рынке.

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Слабый спрос на продукцию

Несмотря на снижение цен на капусту, интерес к ней со стороны покупателей остается невысоким. Причины кроются как в сезонных факторах, так и в сложной экономической ситуации: украинцы или перешли на другие овощи, или ограничили покупки из-за недостатка средств.

В то же время, стоит отметить, что даже учитывая нынешнее падение цен, стоимость капусты нового урожая остается примерно втрое выше, чем в начале июня 2024 года. Это указывает на общую тенденцию к высоким ценам на овощи в условиях послевоенного периода, когда агросектор еще не полностью восстановил свои производственные возможности.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время цены, вероятно, будут оставаться стабильными или даже снизятся, если не вырастет спрос или не улучшится качество продукции. Хотя фермеры пока не понесли значительных потерь, длительное уменьшение рентабельности может негативно повлиять на следующие этапы выращивания капусты. В то же время для потребителей и предприятий по переработке это создает благоприятные условия – при стабильно низких ценах выгодно закупать продукцию или создавать запасы для дальнейшего консервирования.

Стоимость капусты в супермаркетах

Как сообщает "Минфин", средняя цена капусты в супермаркетах Украины составляет 38,72 грн за килограмм. Вместе с тем, по результатам собственного мониторинга OBOZ.UA, в ведущих торговых сетях белокочанная капуста продается по цене от 45 до 60 грн за килограмм. В частности:

"Сельпо" – 34,80 грн/кг;

"АТБ" – 19,89 грн/кг;

"Fozzy" – 39,99 грн/кг.

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