Ціни на популярний напій стрімко зростають: що призводить до здорожчання кави

Останнім часом у магазинах спостерігається значне подорожчання кави, і, як прогнозують експерти, ціни продовжать зростати. Основною причиною є погодні умови в Бразилії — країні, яка є найбільшим постачальником кавових зерен.

Тривалі засухи суттєво вплинули на врожай, що спричинило зменшення запасів кави та підвищення цін на ф’ючерси. Це може призвести до проблем із постачанням кави у всьому світі, пише The Guardian.

Найбільше дорожчають популярні сорти кави — робуста та арабіка. За останніми даними, ціни на робусту зросли на 3,2%, оскільки її запаси стрімко зменшуються. Схожа ситуація й з арабікою: запаси знизилися на 34 тисячі мішків. Додатковий тиск на ринок створює зменшення виробничих потужностей у В’єтнамі, другому за величиною експортері кави.

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Експерти також прогнозують, що цьогорічний врожай у Бразилії буде особливо поганим. Це означає, що кількість бразильської кави на полицях магазинів лише скорочуватиметься. З дефіцитом продукції слід очікувати подальшого зростання вартості кави.

Цінові зміни відчують не лише покупці кави у магазинах, а й відвідувачі кав’ярень. Подорожчає як розфасована продукція, так і готові напої у закладах. У найближчі місяці ціни на каву можуть досягти нових піків через обмежені запаси.

Трейдери уважно стежать за розвитком ситуації на ринку. З урахуванням кліматичних проблем у Бразилії, глобальний ринок кави стикається з серйозними викликами, що впливає на постачання та ціноутворення у багатьох країнах світу.

Варто готуватися до того, що найближчим часом кавові запаси залишатимуться на низькому рівні, а вартість кави продовжуватиме зростати як в роздрібних мережах, так і в кав’ярнях.

Скільки коштує кава в Україні

В Україні кава в зернах коштує від 500 до 1200 грн за кілограм. Найдорожча в цьом сегменті арабіка. Дешевше купувати розчинну каву. Її вартість складає в середньому 370 грн за кілограм.

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