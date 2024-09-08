Цены на популярный напиток стремительно растут: что приводит к удорожанию кофе

В последнее время в магазинах наблюдается значительное удорожание кофе, и, как прогнозируют эксперты, цены продолжат расти. Основная причина погодных условий в Бразилии — стране, которая является крупнейшим поставщиком кофейных зерен.

Длительные засухи оказали существенное влияние на урожай, что повлекло за собой уменьшение запасов кофе и повышение цен на фьючерсы. Это может привести к проблемам поставки кофе во всем мире, пишет The Guardian.

Больше всего дорожают популярные сорта кофе – робуста и арабика. По последним данным, цены на робусту выросли на 3,2%, поскольку ее запасы стремительно уменьшаются. Похожая ситуация и с арабикой: запасы снизились на 34 тысяч мешков. Дополнительное давление на рынок создает уменьшение производственных мощностей во Вьетнаме, второй по величине экспортер кофе.

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Эксперты также прогнозируют, что урожай этого года в Бразилии будет особенно плохим. Это означает, что количество бразильского кофе на полках магазинов будет только сокращаться. С дефицитом продукции следует ожидать дальнейшего роста стоимости кофе.

Ценовые изменения ощутят не только покупатели кофе в магазинах, но и посетители кофеен. Подорожает как расфасованная продукция, так и готовые напитки в заведениях. В ближайшие месяцы цены на кофе могут достичь новых пиков из-за ограниченных запасов.

Трейдеры внимательно следят за развитием ситуации на рынке. С учетом климатических проблем в Бразилии глобальный рынок кофе сталкивается с серьезными вызовами, что влияет на поставки и ценообразование во многих странах мира.

Следует готовиться к тому, что в ближайшее время кофейные запасы будут оставаться на низком уровне, а стоимость кофе будет продолжать расти как в розничных сетях, так и в кафе.

Сколько стоит кофе в Украине.

В Украине кофе в зернах стоит от 500 до 1200 грн за килограмм. Самая дорогая в этом сегменте арабика. Дешевле покупать растворимый кофе. Ее стоимость составляет в среднем 370 грн. за килограмм.

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