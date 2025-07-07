Ціни на продукти в Італії та Україні: блогер показав шокуюче порівняння

Український блогер разом з подругою здійснив експеримент, порівнявши вартість основних продуктів у відомих супермаркетах України та Італії. Про підсумки своїх покупок він розповів у відео, яке стало популярним в мережі та набрало понад 400 тисяч переглядів.

У своєму відео блогер розповів, що для коректного порівняння обрав один із найбюджетніших супермаркетів Італії – Lidl, а в Україні – "Сільпо". Він зауважив, що середня зарплата в Італії становить 2000 євро, а в Україні – 450. Блогер також уточнив, що купуватиме лише найнеобхідніші продукти, а всі ціни конвертуватиме в гривні для зручності порівняння. Відео з даним експериментом було опубліковане на платформі TikTok. Про це пише сайт ТСН.

Що саме придбали та в скільки це обійшлося:

Яблука (2 кг): 71 грн у Lidl, 90 грн у "Сільпо" (було куплено по 2 кг);

Картопля (2 кг): 79 грн проти 77 грн (також купили по 2 кг);

Хліб: 88 грн в Італії, 35 грн в Україні;

Яйця (10 шт.): 104 грн у Lidl, 73 грн у "Сільпо";

Сир гауда (100 г): 75 грн та 70 грн відповідно;

Курячі стегенця (1 кг): 224 грн в Італії, 189 грн в Україні;

Молоко (1 л): 31 грн у Lidl, 57 грн у "Сільпо";

Пляшка води: 9 грн проти 22 грн.

"За ті самі продукти в Італії у нас вийшло 831 грн, а в Україні 783 грн. Різниця – 48 гривень або 1 євро. А тепер згадуємо середню зарплату – і це просто жах!", – зазначив автор ролика.

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Як люди прокоментували даний експеримент

Глядачі не змогли залишитися байдужими. Декілька з них висловили сумніви щодо об’єктивності порівняння.

"Сільпо – один із найдорожчих магазинів", – зауважила користувачка Анна, її коментар набрав сотні лайків.

"Зарплата в Італії далеко не 2000, автор не треба переборщувати. Середня близько 1300 – це я не беру до уваги південь Італії, де зарплата близько 700-800 євро", – зазначив інший глядач.

"Середня зарплата в Італії – 1350 євро. Ну от навіщо брехати?", – додала ще одна коментаторка.

Незважаючи на критику, відео здобуло велику популярність: тисячі репостів, більше 14 тисяч лайків і активна хвиля обговорень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні значно впала вартість низки продуктів.

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