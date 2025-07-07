Цены на продукты в Италии и Украине: блогер показал шокирующее сравнение
Украинский блогер вместе с подругой провел эксперимент, сравнив стоимость основных продуктов в известных супермаркетах Украины и Италии. Об итогах своих покупок он рассказал в видео, которое стало популярным в сети и набрало более 400 тысяч просмотров.
В своем видео блогер рассказал, что для корректного сравнения выбрал один из самых бюджетных супермаркетов Италии – Lidl, а в Украине – "Сильпо". Он отметил, что средняя зарплата в Италии составляет 2000 евро, а в Украине – 450. Блогер также уточнил, что будет покупать только самые необходимые продукты, а все цены конвертировать в гривны для удобства сравнения. Видео по данному эксперименту было опубликовано на платформе TikTok. Об этом пишет сайт ТСН.
Что именно приобрели и во сколько это обошлось:
- Яблоки (2 кг): 71 грн. в Lidl, 90 грн. в "Сильпо" (было куплено по 2 кг);
- Картофель (2 кг): 79 грн против 77 грн (также купили по 2 кг);
- Хлеб: 88 грн. в Италии, 35 грн. в Украине;
- Яйца (10 шт.): 104 грн. в Lidl, 73 грн. в "Сильпо";
- Сыр гауда (100 г): 75 и 70 грн соответственно;
- Куриные окорочка (1 кг): 224 грн в Италии, 189 грн в Украине;
- Молоко (1 л): 31 грн. в Lidl, 57 грн. в "Сильпо";
- Бутылка воды: 9 грн против 22 грн.
"За те же продукты в Италии у нас получилось 831 грн, а в Украине 783 грн. Разница – 48 гривен или 1 евро. А теперь вспоминаем среднюю зарплату – и это просто ужас!", – отметил автор ролика.
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Как люди прокомментировали данный эксперимент
Зрители не смогли остаться равнодушными. Несколько из них выразили сомнения относительно объективности сравнения.
"Сильпо – один из самых дорогих магазинов", – отметила пользовательница Анна, ее комментарий набрал сотни лайков.
"Зарплата в Италии далеко не 2000, автор не надо перебарщивать. Средняя около 1300 – это я не беру во внимание юг Италии, где зарплата около 700-800 евро", – отметил другой зритель.
"Средняя зарплата в Италии – 1350 евро. Ну вот зачем врать?", – добавила еще одна комментаторка.
Несмотря на критику, видео получило большую популярность: тысячи репостов, более 14 тысяч лайков и активная волна обсуждений.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине значительно упала стоимость ряда продуктов.
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