Цены на продукты в Италии и Украине: блогер показал шокирующее сравнение

Украинский блогер вместе с подругой провел эксперимент, сравнив стоимость основных продуктов в известных супермаркетах Украины и Италии. Об итогах своих покупок он рассказал в видео, которое стало популярным в сети и набрало более 400 тысяч просмотров.

В своем видео блогер рассказал, что для корректного сравнения выбрал один из самых бюджетных супермаркетов Италии – Lidl, а в Украине – "Сильпо". Он отметил, что средняя зарплата в Италии составляет 2000 евро, а в Украине – 450. Блогер также уточнил, что будет покупать только самые необходимые продукты, а все цены конвертировать в гривны для удобства сравнения. Видео по данному эксперименту было опубликовано на платформе TikTok. Об этом пишет сайт ТСН.

Что именно приобрели и во сколько это обошлось:

Яблоки (2 кг): 71 грн. в Lidl, 90 грн. в "Сильпо" (было куплено по 2 кг);

Картофель (2 кг): 79 грн против 77 грн (также купили по 2 кг);

Хлеб: 88 грн. в Италии, 35 грн. в Украине;

Яйца (10 шт.): 104 грн. в Lidl, 73 грн. в "Сильпо";

Сыр гауда (100 г): 75 и 70 грн соответственно;

Куриные окорочка (1 кг): 224 грн в Италии, 189 грн в Украине;

Молоко (1 л): 31 грн. в Lidl, 57 грн. в "Сильпо";

Бутылка воды: 9 грн против 22 грн.

"За те же продукты в Италии у нас получилось 831 грн, а в Украине 783 грн. Разница – 48 гривен или 1 евро. А теперь вспоминаем среднюю зарплату – и это просто ужас!", – отметил автор ролика.

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Как люди прокомментировали данный эксперимент

Зрители не смогли остаться равнодушными. Несколько из них выразили сомнения относительно объективности сравнения.

"Сильпо – один из самых дорогих магазинов", – отметила пользовательница Анна, ее комментарий набрал сотни лайков.

"Зарплата в Италии далеко не 2000, автор не надо перебарщивать. Средняя около 1300 – это я не беру во внимание юг Италии, где зарплата около 700-800 евро", – отметил другой зритель.

"Средняя зарплата в Италии – 1350 евро. Ну вот зачем врать?", – добавила еще одна комментаторка.

Несмотря на критику, видео получило большую популярность: тысячи репостов, более 14 тысяч лайков и активная волна обсуждений.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине значительно упала стоимость ряда продуктов.

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