Квіткове та терпкувате: рецепт варення з груш на зиму

Домашнє грушеве варення за рецептом від Shuba чудово смакує з тостами. Воно має пікантний смак та приємний аромат.

Інгредієнти:

Груші – 1 кг

Цукор – 1.3 кг

Вода – 300 г

Лимонна кислота – 3 г

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Спосіб приготування:

1. Груші очистіть та поріжте скибочками. Покладіть у каструлю, де будете варити варення. З води й цукру зробіть сироп та гарячим залийте шматочки груш.

2. Доведіть до кипіння і варіть, помішуючи, на маленькому вогні 10 хвилин. Вимкніть вогонь та залиште на 4 години, після чого знову прокип’ятіть 10 хвилин і відставте на 4 години. Під час третього варіння додайте 3 г лимонної кислоти й проваріть ще 10 хвилин.

3. Гаряче варення розкладіть в сухі стерилізовані банки й закрийте стерилізованими кришками. Переверніть догори дном, закутайте та охолодіть. Зберігайте в сухому прохолодному місці.

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