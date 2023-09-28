У британця з'явилися зелені сльози в очах: що сталося (фото)

У Британії 50-річний чоловік прокинувся серед і подумав, що у нього стався інсульт. Йому було складно говорити, а обличчя пульсувало.

Як повідомляє Mirror, неприємність з мешканцем Британії Стюартом Весті сталася через укус садового павука. Чоловік вночі крутився в ліжку й придавив істоту, а вона встигла його вкусити за повіко.

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Стюарт каже, що зранку він відчув, як його обличчя обвисло та дуже пульсувало. У ліжку він побачив розчавленого павука. Тож він поклав його у коробку та поїхав чимдуж до лікарні.

У лікарні NHS підтвердили, що у Стюарта сталася серйозна алергічна реакція на укус павука, який виявився "помилковою вдовою". Її отрута змушує людські клітини гнити.

Щоб побачити, куди саме павук вкусив чоловіка, лікарі закапали йому в око спеціальну речовину. І вже за певний час з ока Стюарта почала виливатися зелена рідина.

Чоловік пожартував, що був схожим на персонажа-кіборга Арнольда Шварценеггера з популярного фільму 1984 року "Термінатор".

Провівши низку тестів лікарі прийшли до висновку, що очне яблуко чоловіка не було проколене іклами павука, той вкусив його за повіку. Лікарі запевнили, що за певний час отрута перестане діяти й він знову почуватиметься добре.

Нагадаємо, у США 64-річний чоловік звернувся до лікарів із незвичайним і трохи тривожним симптомом – його язик став зеленим і волохатим.

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