У британца появились зеленые слезы в глазах: что произошло (фото)

В Британии 50-летний мужчина очнулся и подумал, что у него произошел инсульт. Ему было сложно говорить, а лицо пульсировало.

Как сообщает Mirror, неприятность с жителем Британии Стюартом Вести произошла из-за укуса садового паука. Мужчина ночью вертелся в постели и придавил существо, а оно успело его укусить за век.

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Стюарт говорит, что утром он почувствовал, как его лицо обвисло и пульсировало. В постели он увидел раздавленного паука. Он положил его в коробку и поехал в больницу.

В больнице NHS подтвердили, что у Стюарта произошла серьезная аллергическая реакция на укус паука, который оказался "ложной вдовой". Ее яд заставляет человеческие клетки гнить.

Чтобы увидеть, куда именно паук укусил мужчину, врачи закапали ему в глаза специальное вещество. И уже через некоторое время из глаза Стюарта начала выливаться зеленая жидкость.

Мужчина пошутил, что походил на персонажа-киборга Арнольда Шварценеггера из популярного фильма 1984 года "Терминатор".

Проведя ряд тестов врачи пришли к выводу, что глазное яблоко мужчины не было проколото клыками паука, тот укусил его за веко. Врачи заверили, что через некоторое время яд перестанет действовать и он снова будет чувствовать себя хорошо.

Напомним, в США 64-летний мужчина обратился к врачам с необычным и немного тревожным симптомом – его язык стал зеленым и мохнатым.

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