У мужчины в США позеленел язык и стал мохнатым: какие причины (фото)

В США 64-летний мужчина обратился к врачам с необычным и немного тревожным симптомом – его язык стал зеленым и мохнатым. Американец пожаловался на трудность говорить и неприятные почувствуй во рту.

Как сообщает The New England Journal of Medicine, когда врачи осмотрели пациента, то выяснили, что его язык имел удлиненные нитевидные сосочки и зеленую окраску. Никаких других поражений полости рта или зубов не было замечено.

Мужчине был поставлен диагноз "мохнатый язык".

Отмечается, что язык пациента стал мохнатым и зеленым по причине накопления мертвых клеток кожи на нем. Это приводит к тому, что сосочки, покрывающие язык и содержащие вкусовые рецепторы, удлиняются. Они задерживают другие вещества, такие как еда, бактерии и дрожжи. Потому язык и позеленел.

Врачи объяснили, что подобное заболевание может быть вызвано редким побочным эффектом антибиотиков, плохой гигиеной полости рта, сухостью во рту, курением или употреблением мягкой пищи, которая не "стирает мертвую кожу на языке".

Медики говорят, что мужчина употреблял антибиотики из-за зубной инфекции непосредственно перед появлением симптомов. Однако они успокоили пациента, отметив, что это лечится, но ему следует тщательнее ухаживать за полостью рта.

А еще ему посоветовали осторожно почистить язык зубной щеткой и бросить курить. Через полгода язык американца вернулся к своему нормальному виду, однако курить он так и не бросил.

