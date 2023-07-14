'Ми маємо джерела в оточенні путіна і знаємо, що там відбувається', – Буданов

Головне управління розвідки України (ГУР) має власні джерела, що знаходяться у прямому контакті з російським диктатором володимиром путіним. Цю інформацію глава ГУР Кирило Буданов розкрив агентству Reuters.

Буданов зазначив: "У нас є свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах (до путіна - Ред.). Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається". Втім, він не уточнив, хто саме надає інформацію ГУР.

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Буданов наголосив на тому, що ГУР точно передбачило вторгнення росії ще до початку повномасштабної війни. Він заявив: "Хто мав слушність? Ми". Його заява може свідчити про здатність української розвідки проникати в саме серце російської політичної системи, зазначає видання.

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Також у своєму інтерв'ю Reuters Буданов розповів, що ГУР перехоплювало опитування, проведене російським МВС, яке виявило широку підтримку ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина всередині росії.

Також керівник ГУР заявив, що Україна зробила висновки з подій з 2014 року, коли Москва захопила український Крим та спровокувала війну на сході країни. Ці висновки, згідно з його словами, дозволили Україні розуміти складну ситуацію і готуватися до можливих майбутніх викликів.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Водночас він вважає, що росіян чекає нова хвиля мобілізації.

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