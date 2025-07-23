В одних - дощі та грози, в інших - спека до +38: синоптики попередили про погодний контраст в Україні до кінця тижня

Літню спеку в Україні періодично переривають дощі, які до кінця тижня місцями перетворяться на сильні зливи. У другій половині тижня погода повністю відповідатиме характеру липня 2025 року – очікуються різкі температурні коливання, дощі, місцями негода та спека до +38°C.

У четвер, 24 липня, на заході країни вдень і ввечері прогнозуються короткочасні дощі з грозами, подекуди – зливи, град і шквали до 17–22 м/с. В інших областях переважатиме суха погода. Вітер змінного напрямку, на Лівобережжі – західний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі на південному сході становитиме +16…+21°C, вдень – +30…+35°C. На решті територій – уночі +13…+18°C, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть +26…+31°C.

У п’ятницю, 25 липня, у західних регіонах України очікуються короткочасні опади, вдень дощі можуть пройти й на північних окраїнах. У денний час на території Прикарпаття та Буковини можливі град і сильні пориви вітру. На іншій частині країни серйозних опадів не прогнозується. Вітер переважно змінного напрямку, швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+22°C, удень – +26…+31°C, а на півдні – до +32…+37°C.

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У суботу, 26 липня, в західних областях, а також місцями у північних і центральних регіонах, ймовірні грози, локальні зливи, град і шквали до 15–20 м/с. Вітер уночі змінного напрямку, вдень переважно східного або південно-східного напрямку, 3–8 м/с. Температурні показники вночі коливатимуться від +14 до +19°C, вдень – від +22 до +27°C, а у центральних, південних і східних регіонах нічна температура буде +18…+23°C, денна – до +33…+38°C.

У неділю, 27 липня, грози та поривчастий вітер очікуються в Правобережній Україні. На Лівобережжі істотних опадів не прогнозується. В окремих районах уночі та зранку можливий туман. Вітер – змінного напрямку, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19°C, удень – +23…+29°C. У південних, східних та центральних регіонах уночі буде +18…+23°C, удень – спека до +33…+38°C.

Раніше ми розповідали, де в Україні чекати на небезпечну погоду та доки триватиме.

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