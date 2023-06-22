У росіян скоротилися запаси крилатих ракет, у ЗСУ є успіхи на фронті – огляд бойових дій від військового аналітика Тома Купера

Австрійський військовий аналітик Том Купер, який аналізує ситуацію на фронті в Україні, опублікував черговий короткий звіт щодо ситуації в Україні. Експерт помітив скорочення запасів крилатих ракет у росії та відзначив успіхи ЗСУ на війні.

Ракетні запаси

Том Купер повідомив, що схоже, "росія вичерпала свої запаси балістичних і крилатих ракет під час невдалого "бліцу" на Київ у травні".

Аналітик помітив, що протягом останніх двох тижнів росіяни лише намагаються завдати ударів по Україні невеликою кількістю крилатих ракет: "Балістичні ракети розгортаються лише приблизно раз на тиждень".

Він акцентував, що останнім часом росія більше використовує безпілотники Shahed.

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"До речі, за даними US Defense News, більшість "Шахедів", збитих у період з вересня 2022 року по січень 2023 року — не менше 540 — були збиті німецькими зенітними установками Gepard", – додав Купер.

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Ворожа авіація

Купер пише, що останні два тижні росіяни регулярно реагували на українські атаки по своїх ударних вертольотах Ка-52 (і рідше Мі-28).

"А на початку вони в основному розгортали LMUR PGM (легка багатоцільова керована ракета класу "повітря-поверхня", яку використовують для озброєння гелікоптерів. – Ред.) LMUR мають максимальну дальність ураження близько 14 000 метрів, потужний удар і, схоже, нанесли низку ударів по українській техніці протягом перших двох тижнів цього місяця. Тим часом схоже, росіяни вичерпали запаси такої зброї…, і тому вони повернулися до використання меншого (10 000 м) "Вихору". Це, своєю чергою, потрапило в зону дії української протиповітряної оборони", – додав аналітик.

Він нагадав, що 14 червня було збито російський Ка-52 поблизу Запоріжжя, а потім ще три таких вертольоти "приземлені" ЗСУ 17, 18 та 19 червня. Він вважає, що по ворожих вертольотах ЗСУ відпрацювали з системи протиповітряної оборони SAMP-T (спільної розробки Франції та Італії).

Битва за Донбас

Військовий аналітик Том Купер помітив, що на південному та східному напрямках росіяни зосередили сили в напрямку Ямполівки та Зарічного. На його думку, "це цікава спроба змусити українців зменшити тиск на південне Запоріжжя та південно-західний Донецьк і перекинути частину своїх резервів на північ".

"Цей свербіж у моєму мізинці на нозі говорить: хороший знак", – написав він у блозі.

Він також інформує, що росіяни мають масове зосередження сил у тилу на ділянці Сватове-Креміна-Рубіжне-Лисичанськ. "У них була можливість передислокувати їх на південь України або "щось робити" з ними там, де вони є. Вибрали останнє. Наскільки добре це спрацює: не знаю. Можна лише сказати, що навіть підрозділи ВДВ обмежені діями вдень, їм не вистачає засобів зв’язку, підготовки та обладнання, щоб перемагати ЗСУ в розрахунку 1 на 1", – каже Купер.

Успіхи ЗСУ

Аналітик зауважив, що ЗСУ все ще обережно, але методично "проходить першу лінію оборони на півдні". За його словами, такий підхід необхідний для того, щоб обмежити власні втрати до мінімуму, забезпечуючи при цьому максимально можливу підтримку для атакуючих військ.

Насамкінець він резюмував:

Це серйозна зміна "тактики" порівняно з початком цього місяця. росіяни й досі контратакують при кожній нагоді: звісно, офіцери нижчого та середнього складу просто жахливі, а маса їхніх підрозділів на 1-му рубежі тим часом скоротилася як мінімум на третину. Проте їхня підготовка, зв’язок і планування кращі, ніж очікувалося, і немає сумніву, що їхні вищі командири намагаються використати кожну можливість, щоб завдати втрат ЗСУ. Іншими словами: вони все ще знають, що роблять, і тримають свої війська під контролем. Однак у нічних боях їх безнадійно перемагають, і це те, що ЗСУ використовує по максимуму, тим часом як і переважну обороноздатність своїх підрозділів: здається, нині, завдяки чудовій підготовці та вогневій підтримці, один український батальйон може перемогти два або навіть більше російських еквівалентів.

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