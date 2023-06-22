У россиян сократились запасы крылатых ракет, у ВСУ есть успехи на фронте – обзор боевых действий от военного аналитика Тома Купера

Австрийский военный аналитик Том Купер, анализирующий ситуацию на фронте в Украине, опубликовал очередной краткий отчет по ситуации в Украине. Эксперт заметил сокращение запасов крылатых ракет у россии и отметил успехи ВСУ на войне.

Ракетные запасы

Том Купер сообщил, что, похоже, "россия исчерпала свои запасы баллистических и крылатых ракет во время неудачного "блица" на Киев в мае".

Аналитик заметил, что в течение последних двух недель россияне лишь пытаются нанести удары по Украине небольшим количеством крылатых ракет: "Балистические ракеты разворачиваются примерно раз в неделю".

Он акцентировал, что в последнее время Россия больше использует беспилотники Shahed.

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"Кстати, по данным US Defense News, большинство "Шахедов", сбитых в период с сентября 2022 года по январь 2023 года – не менее 540 – были сбиты немецкими зенитными установками Gepard", – добавил Купер.

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Вражеская авиация

Купер пишет, что последние две недели россияне регулярно реагировали на украинские атаки по своим ударным вертолетам Ка-52 (и реже Ми-28).

"А в начале они в основном разворачивали LMUR PGM (легкая многоцелевая управляемая ракета класса "воздух-поверхность", которую используют для вооружения вертолетов. – Ред.) LMUR имеют максимальную дальность поражения около 14 000 метров, мощный удар и, похоже, нанесли ударов по украинской технике в течение первых двух недель этого месяца, между тем, похоже, россияне исчерпали запасы такого оружия... и поэтому они вернулись к использованию меньшего (10 000 м) "Вихря", что в свою очередь попало в зону действия украинской противовоздушной обороны ", – добавил аналитик.

Он напомнил, что 14 июня был сбит российский Ка-52 вблизи Запорожья, а затем еще три таких вертолета "приземлены" ВСУ 17, 18 и 19 июня. Он считает, что по вражеским вертолетам ВСУ отработали из системы противовоздушной обороны SAMP-T (совместной разработки Франции и Италии).

Битва за Донбасс

Военный аналитик Том Купер заметил, что на южном и восточном направлениях россияне сосредоточили силы в направлении Ямполевки и Заречного. По его мнению, "это интересная попытка заставить украинцев снизить давление на южное Запорожье и юго-западный Донецк и перебросить часть своих резервов на север".

"Этот зуд в моем мизинце на ноге говорит: хороший знак", – написал он в блоге.

Он также информирует, что россияне имеют массовое сосредоточение сил в тылу на участке Сватово-Кремина-Рубежное-Лисичанск. "У них была возможность передислоцировать их на юг Украины или "что-то делать" с ними там, где они есть. Выбрали последнее. Насколько хорошо это сработает: не знаю. Можно лишь сказать, что даже подразделения ВДВ ограничены действиями днем, им не хватает средств связи, подготовки и оборудования, чтобы побеждать ВСУ в расчете 1 на 1", – говорит Купер.

Успехи ВСУ

Аналитик отметил, что ВСУ все еще осторожно, но методично "проходит первую линию обороны на юге". По его словам, такой подход необходим для того, чтобы ограничить свои потери до минимума, обеспечивая при этом максимально возможную поддержку для атакующих войск.

В заключение он резюмировал:

Это серьезное изменение тактики по сравнению с началом этого месяца. россияне до сих пор контратакуют при каждой возможности: конечно, офицеры низшего и среднего состава просто ужасающие, а масса их подразделений на 1-м рубеже в это время сократилась как минимум на треть. Однако их подготовка, связь и планирование лучше, чем ожидалось, и нет сомнения, что их высшие командиры пытаются использовать каждую возможность, чтобы нанести урон ВСУ. Другими словами: они все еще знают, что делают, и держат свои войска под контролем. Однако в ночных боях их безнадежно побеждают, и это то, что ВСУ использует по максимуму, в то время как и преимущественную обороноспособность своих подразделений: кажется, сейчас благодаря прекрасной подготовке и огневой поддержке, один украинский батальон может победить два или даже больше российских эквивалентов.

Напомним, Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага.

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