Прибере дрібні зморшки: дієва омолоджувальна маска для обличчя з яйця

Чи не кожна жінка хоче зберегти свою красу та відтягнути старість. Проте перші зморшки можуть з'явитися у будь-якому віці в залежності від способу життя, харчування, генетики тощо.

Щоб зменшити кількість зморшок навколо очей, яка є проблемною зоною, можна самостійно зробити маску з яйця. Про це пише Ukr.Media.

Найкращі інгредієнти саме ті, які натуральні та точно не зможуть зашкодити вашому обличчю та ніжній шкірі навколо очей.

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З яйця вам потрібен тільки жовток. Але не беріть весь, а тільки третю частину. До нього додайте 1/2 чайної ложки будь-якого крохмалю і какао на кінчику чайної ложки. Все перемішайте, додавши ще кілька крапель оливкової олії.

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Таку маску треба наносити навколо очей та залишати на 10 хвилин. Коли вона починає підсихати, поповнюйте зону під очима залишками, аж доки все не використаєте.

Маску варто змивати дуже обережно ватним диском, який змочуйте у теплій воді. Після цього намастіть все кремом під очі. Щоб ці дії мали результат, маску треба повторювати 1-2 рази на тиждень.

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Нагадаємо, щодня очі стикаються з великим навантаженням: комп’ютер, смартфон, сонце, кондиціонер, занадто сухе повітря – усе це завдає шкоду очам. Як це виправити, читайте у нашому матеріалі.

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