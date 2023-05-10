Уберет мелкие морщинки: действенная омолаживающая маска для лица из яйца

Едва ли не каждая женщина хочет сохранить свою красоту и отвлечь старость. Однако первые морщины могут появиться в любом возрасте в зависимости от образа жизни, питания, генетики и т.д.

Чтобы уменьшить количество морщин вокруг глаз, которое является проблемной зоной, можно самостоятельно сделать маску из яйца. Об этом пишет Ukr.Media.

Лучшие ингредиенты именно те, которые натуральны и точно не могут повредить вашему лицу и нежной коже вокруг глаз.

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Из яйца вам нужен только желток. Но не берите всю, а только третью часть. К нему добавьте 1/2 чайной ложки хоть какого крахмала и какао на кончике чайной ложки. Всё перемешайте, добавив еще несколько капель оливкового масла.

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Такую маску следует наносить вокруг глаз и оставлять на 10 минут. Когда она начинает подсыхать, пополняйте зону под глазами остатками, пока все не используете.

Маску следует смывать очень осторожно ватным диском, который смачивайте в теплой воде. После этого намажьте все кремом под глаза. Чтобы эти действия имели результат, маску нужно повторять 1-2 раза в неделю.

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Напомним, каждый день глаза сталкиваются с большой нагрузкой: компьютер, смартфон, солнце, кондиционер, слишком сухой воздух – все это наносит вред глазам. Как это поправить, читайте в нашем материале.

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