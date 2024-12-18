Вбивство генерала Кирилова в рф: затримано двох підозрюваних (відео)

На росії заявили про затримання двох чоловіків, нібито причетних до вбивства генерала-лейтенанта Ігоря Кириллова та його ад'ютанта. Заявляється, що підозрювані вже дали свідчення та розповіли слідчим про організаторів убивства.

За даними російського СК, один із затриманих зізнався слідчим, що був завербований українськими спецслужбами. За їхнім завданням він прибув до Москви, отримав саморобний вибуховий пристрій, розмістив його на електросамокаті, припаркував його біля будинку, де мешкав генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

Також 29-річний підозрюваний (громадянин Узбекистану) орендував каршеринг та встановив усередині камери, що транслювали відео в онлайн-режимі в Дніпро. За це йому нібито обіцяли 100 тисяч доларів.

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За їхнім завданням він прибув до Москви, отримав саморобний вибуховий пристрій, розмістив його на електросамокаті, припаркував його біля будинку, де мешкав генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

Також 29-річний підозрюваний орендував каршеринг та встановив усередині камери. Зйомка транслювалася в онлайн-режимі в Дніпро. Також слідчі заявляють, що вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

"Виконавцю гарантувалася грошова винагорода у розмірі 100 тисяч доларів США та виїзд до однієї з європейських країн для проживання", – заявили в СК.

Представник МВС Ірина Волк повідомила, що затримання підозрюваного відбулося в селі Чорне Балашихинського району Московської області.

Нагадаємо, 17 грудня 2024 року у Москві на Рязанському пролунав вибух, унаслідок якого загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов. За даними українських ЗМІ, до ліквідації генерала причетна Служба безпеки України, яка 16 грудня, за день до ліквідації, оголосила підозру Кирилову, у якій він звинувачувався у масовому застосуванні хімічної зброї проти Сил оборони України.

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