Убийство генерала Кириллова в рф: задержаны двое подозреваемых (видео)

На россии заявили о задержании двух мужчин, якобы причастных к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта. Заявляется, что подозреваемые уже дали показания и рассказали следователям об организаторах убийства.

По данным российского СК, один из задержанных признался следователем, что был завербован украинскими спецслужбами. По их задаче он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство, разместил его на электросамокате, припарковал его у дома, где жил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Также 29-летний подозреваемый (гражданин Узбекистана) арендовал каршеринг и установил внутри камеры, транслировавшие видео в онлайн-режиме в Днепр. За это ему якобы обещали 100 тысяч долларов.

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По их задаче он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство, разместил его на электросамокате, припарковал его у дома, где жил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Также 29-летний подозреваемый арендовал каршеринг и установил внутри камеры. Съемка транслировалась в онлайн-режиме в Днепре. Также следователи заявляют, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

"Исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания", – заявили в СК.

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержание подозреваемого произошло в селе Черное Балашихинского района Московской области.

Напомним, 17 декабря 2024 года в Москве на Рязанском раздался взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данным украинских СМИ, к ликвидации генерала причастна Служба безопасности Украины, которая 16 декабря за день до ликвидации объявила подозрение Кириллову, в котором он обвинялся в массовом применении химического оружия против Сил обороны Украины.

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