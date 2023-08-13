Науковці: граф Дракула плакав кривавими сльозами

Команда вчених з Італії та Румунії знайшла докази того, що Влад III Басараб, відомий як граф Дракула, страждав на рідкісне захворювання, через що його сльози змішувалися з кров'ю. Це захворювання зветься гемолакрія.

Влад Цепеш, який жив у XV столітті, керував князівством Валахія, що знаходився на території сучасної Румунії. Він був затятим захисником своєї землі. Свого часу він був причетним до вбивств воїнів з Османської імперії шляхом посадження їх на кіл.

Відтоді його почали кликати Влад Цепе, що у перекладі з румунської означає "той, що саджає на кіл". А прізвисько Дракула в XV столітті означало "дракон", нині ж це слово перекладається як "чорт".

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Вчені з Університету Катанії Міланського політехнічного інституту (Італія) та Національного архіву Румунії проаналізували кілька документів, написаних графом Дракулою, щоб дізнатися, на які захворювання він страждав.

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У дослідженні, описаному у журналі Analytical Chemistry, зазначається що людина зазвичай, коли пише листа, торкається паперу пальцями та долонями й хімічні речовини зі шкіри потрапляють на папір. Щоб витягти такий матеріал з паперу команда застосувала техніку з нанесення та видалення етиленвінілацетату. Після цього вчені досліджували матеріал за допомогою мас-спектрометрії.

Вони виявили сполуки, які дають підстави вважати, що граф мав гемолакрію: при такому захворюванні кров поєднується з рідиною в слізних протоках, що призводить до появи сліз з кров'ю.

Також вчені знайшли свідчення, що граф Дракула міг страждати на запальне захворювання дихальних шляхів і шкіри, а також циліопатію — генетично обумовлену недугу, що характеризується різними порушеннями: від полікістозу нирок до дефектів обличчя, нервової системи.

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