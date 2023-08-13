Ученые: граф Дракула плакал кровавыми слезами

Команда ученых из Италии и Румынии нашла доказательства того, что Влад III Бассараб, известный как граф Дракула, страдал редким заболеванием, из-за чего его слезы смешивались с кровью. Это заболевание называется гемолакрией.

Влад Цепеш, живший в XV веке, руководил княжеством Валахия, находившимся на территории современной Румынии. Он был ярым защитником своей земли. В свое время он был причастен к убийствам воинов из Османской империи путём посадки их на кругов.

С тех пор его начали звать Влад Цепе, что в переводе с румынского означает "сажающий на кол". А прозвище Дракула в XV веке означало "дракон", ныне же это слово переводится как "черт".

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Ученые из Университета Катания Миланского политехнического института (Италия) и Национального архива Румынии проанализировали несколько документов, написанных графом Дракулой, чтобы узнать, какими заболеваниями он страдал.

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В исследовании, описанном в журнале Analytical Chemistry, отмечается, что человек обычно, когда пишет письмо, касается бумаги пальцами и ладонями и химические вещества из кожи попадают на бумагу. Чтобы извлечь такой материал из бумаги, команда применила технику по нанесению и удалению этиленвинилацетата. После этого ученые исследовали материал с помощью масс-спектрометрии.

Они обнаружили соединения, которые дают основания полагать, что граф имел гемолакрию: при таком заболевании кровь сочетается с жидкостью в слезных протоках, что приводит к появлению слез с кровью.

Также ученые нашли свидетельство, что граф Дракула мог страдать воспалительным заболеванием дыхательных путей и кожи, а также цилиопатией — генетически обусловленным недугом, характеризующимся различными нарушениями: от поликистоза почек до дефектов лица, нервной системы.

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