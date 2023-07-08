Вчені знайшли розплідник рідкісних восьминогів (відео)

Вчені з Інституту океану Шмідта виявили новий розплідник восьминогів у підводних горах поблизу узбережжя Коста-Ріки. Під час дослідницької експедиції на дослідницькому кораблі Falkor, 18 міжнародних вчених зафіксували захоплюючі сцени, включаючи вилуплення малюків та захист восьминіжок матерями від хижаків.

Відкриття нового активного розплідника восьминогів підтверджує, що океан ще має багато секретів, які потребують вивчення, повідомляє Океанський інститут Шмідта.

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Дослідження проводилися на глибині понад 2800 метрів під поверхнею моря в районі низькотемпературних гідротермальних джерел. Вчені припускають, що вони спостерігали восьминогів-годувальниць, які можуть представляти новий вид восьминогів роду Muusocotpus. Ці восьминоги відрізняються від інших видів тим, що не мають чорнильних мішків.

Раніше вже були знайдені інші розплідники восьминогів у глибоководних областях. Однак, відкриття нового розплідника підтверджує, що науковому співтовариству ще багато вивчати про поведінку та розмноження цих цікавих морських істот.

Розплідник був знайдений у місці підводних гір біля Коста-Ріки, які вже стали об'єктом захисту з боку уряду. Результати цієї експедиції підкреслюють важливість дослідження та охорони таких унікальних екосистем.

Раніше вчені показали новий вид гекона з незвичними психоделічними очима, якого знайшли в Австралії.

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