Ученые нашли питомник редких осьминогов (видео)

Ученые из Института океана Шмидта обнаружили новый питомник осьминогов в подводных горах у побережья Коста-Рики. Во время исследовательской экспедиции на исследовательском корабле Falkor, 18 международных ученых зафиксировали увлекательные сцены, включая вылупление малышей и защиту восьминожек матерями от хищников.

Открытие нового активного питомника осьминогов подтверждает, что у океана еще много секретов, требующих изучения, сообщает Океанский институт Шмидта.

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Исследования проводились на глубине более 2800 м под поверхностью моря в районе низкотемпературных гидротермальных источников. Ученые предполагают, что они наблюдали осьминогов-кормилиц, которые могут представлять новый вид осьминогов рода Muusocotpus. Эти осьминоги отличаются от других видов тем, что не имеют чернильных мешков.

Ранее уже были найдены другие питомники осьминогов в глубоководных областях. Однако открытие нового питомника подтверждает, что научному сообществу еще многое изучить о поведении и размножении этих интересных морских существ.

Питомник был найден в месте подводных гор возле Коста-Рики, которые уже стали объектом защиты со стороны правительства. Результаты этой экспедиции подчеркивают важность исследования и защиты таких уникальных экосистем.

Ранее учёные показали новый вид геккона с необычными психоделическими глазами, которого нашли в Австралии.

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