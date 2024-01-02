Вчені виявили, що регулярні фізичні вправи пов’язані зі збільшенням об’єму мозку в областях пам’яті та навчання

Регулярні фізичні вправи можуть мати позитивний вплив на здоров'я мозку, навіть якщо вони не є надто інтенсивними або тривалими.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature Aging, про яке пише Science Alert, показало, що люди, які регулярно займаються фізичними вправами, мають більший об'єм мозку в певних областях, включаючи лобову частку та гіпокамп.

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Дослідження, проведене дослідниками з Центру здоров'я мозку Тихоокеанського інституту неврології (PBHC) у Центрі здоров'я Провіденса Сент-Джона та Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, вивчило магнітно-резонансну томографію (МРТ) сканування мозку 10 125 людей. Ті, хто говорив, що вони регулярно займаються фізичними вправами, мали більший об'єм мозку в лобовій частці, яка відповідає за прийняття рішень, та в гіпокампі, який важливий для пам'яті та навчання.

"Ми виявили, що навіть помірні рівні фізичної активності можуть мати позитивний вплив на здоров'я мозку. Це набагато менше, ніж часто пропоновані 10 000 кроків, що робить цю мету більш досяжною для багатьох людей", – сказав психіатр і нейробіолог Девід Меррілл з PBHC.

Хоча обсяг мозку не завжди є показником покращеної функціональності, він часто розглядається як справедливий показник змін у когнітивних здібностях. У цьому дослідженні не розглядаються деталі того, як фізичні вправи можуть впливати на когнітивні здібності, але відомо, що лобова частка та гіпокамп відіграють важливу роль у пам'яті та навчанні.

Є багато причин, чому регулярні фізичні вправи можуть підвищувати неврологічні функції. Фізичні вправи покращують кровообіг у тілі, включаючи мозок, і підвищують рівень певних білків, які підтримують здоров'я нейронів.

Більший об'єм мозку може допомогти відстрочити когнітивне зниження, яке супроводжується такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера. Попередні дослідження також виявили зв'язок між вищим рівнем активності та меншим ризиком деменції.

Дослідники хочуть, щоб було зроблено більше для підвищення обізнаності про переваги фізичних вправ і продовження вправ у подальшому житті. Навіть якщо ви не можете зробити 10 000 кроків на день, ваше тіло та мозок все одно отримують користь від активності.

"Наше дослідження підтверджує попередні дослідження, які показують, що фізична активність корисна для вашого мозку. Вправи не тільки знижують ризик деменції, але й допомагають підтримувати розмір мозку, що має вирішальне значення з віком", – сказав радіолог Сайрус Раджі з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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