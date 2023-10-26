Вчені виявили, що вживання кави у молодості робить людей у старості сильнішими та енергійнішими

Недавнє дослідження, проведене командою вчених з Національного університету Сінгапуру (NUS), виявило, що вживання кави в середньому віці може вплинути на фізичну міць у пізніший вік.

Відео дня

Про це повідомляє The Guardian. Дослідження, опубліковане в журналі Американської асоціації режисерів, тривало 20 років і включало 12 000 учасників.

Читайте також: 5 шкідливих звичок любителів кави, які можуть вкоротити їм життя

Учасників дослідження опитували у середньому у віці 53 роки щодо їхнього споживання кофеїну, а потім знову в середньому у віці 73 роки, питаючи, наскільки вони відчувають себе енергійними. Також вчені реєстрували їхню вагу, вимірювали силу стискання рук та проводили TUG-тест, який використовується для оцінки рухливості людини і вимагає як статичної, так і динамічної рівноваги.

Серед учасників дослідження, які були прихильниками кави, 52,9% випивали одну чашку на день, 42,2% вживали дві-три чашки, а 4,9% споживали чотири чи більше чашок щодня. Результати свідчать, що серед тих, хто вживав каву щодня, 4,9% мали значно менше шансів на фізичну слабкість у пізнішому житті порівняно з тими, хто не вживав кави щодня.

Проте вчені відзначають, що для визначення чи цей вплив на фізичну міць пов'язаний саме з кофеїном чи іншими хімічними сполуками, потрібні подальші дослідження.

Раніше інші дослідники виявили, що вживання еквівалента трьох-чотирьох чашок розчинної кави в день знижує ризик розвитку багатьох захворювань, включаючи хвороби серця, діабет 2 типу та деякі види раку. Додаткове вживання кави також може сприяти підтриманню оптимальної ваги, як показали деякі дослідження.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!