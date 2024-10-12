Науковці виявили таємниче ''шосте відчуття'': хто є носієм

Науковці з Університету Меріленда зробили важливе відкриття: токайські гекони, крім звичайного слуху, мають здатність вловлювати низькочастотні вібрації, що є своєрідним "шостим відчуттям". Раніше вважалося, що лише риби та амфібії можуть використовувати свої вуха для вібрацій, але нові дослідження показали, що деякі рептилії також володіють цією здатністю.

Як і інші ящірки, токайські гекони чутливі до високочастотних звуків, але вони також здатні сприймати низькочастотні вібрації в діапазоні від 50 до 200 Герц. Ця здатність зумовлена особливою структурою у їхньому внутрішньому вусі — мішечком, який у багатьох тварин відповідає за підтримку рівноваг, пише ScienceAlert.

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Дослідники виявили, що мішечок у геконів має прямий зв’язок із групою нейронів у задньому мозку, які отримують сигнали лише від цієї структури. Завдяки цьому механізму тварини можуть відчувати вібрації, що поширюються через землю чи воду, що дає їм додаткові можливості для орієнтації в навколишньому середовищі.

Під час експериментів було встановлено, що ці нейрони найбільш чутливі до вібрацій на частотах близько 100 Герц. Водночас вони не реагують на звукові подразники тієї ж частоти, що підтверджує, що це специфічний механізм для сприйняття вібрацій.

Яку здатність виявили у геконів Gekko gecko. Джерело: Cell Reports, 2024

Хоча вчені ще не визначили точну поведінкову причину цього явища, вони припускають, що гекони можуть використовувати своє "шосте почуття" для виявлення небезпеки, наприклад, хижаків або несприятливих погодних умов.

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