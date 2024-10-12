Ученые обнаружили таинственное ''шестое чувство'': кто является носителем

Ученые из Университета Мэриленда сделали важное открытие: токайские гекконы, кроме обычного слуха, обладают способностью улавливать низкочастотные вибрации, являющиеся своеобразным "шестым чувством". Ранее считалось, что только рыбы и амфибии могут использовать уши для вибраций, но новые исследования показали, что некоторые рептилии также обладают этой способностью.

Как и другие ящерицы, токайские гекконы чувствительны к высокочастотным звукам, но они также способны воспринимать низкочастотные вибрации в диапазоне от 50 до 200 Герц. Эта способность обусловлена особой структурой в их внутреннем ухе – мешочком, который у многих животных отвечает за поддержание равновесий, пишет ScienceAlert.

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Исследователи обнаружили, что мешочек у гекконов имеет прямую связь с группой нейронов в заднем мозге, получающих сигналы только от этой структуры. Благодаря этому механизму животные могут чувствовать вибрации, распространяющиеся через землю или воду, что дает им дополнительные возможности для ориентации в окружающей среде.

В ходе экспериментов было установлено, что эти нейроны наиболее чувствительны к вибрациям на частотах около 100 Герц. В то же время, они не реагируют на звуковые раздражители той же частоты, что подтверждает, что это специфический механизм для восприятия вибраций.

Какую способность обнаружили у гекконов Gekko gecko. Источник: Cell Reports, 2024

Хотя ученые еще не определили точную поведенческую причину этого явления, они предполагают, что гекконы могут использовать свое "шестое чувство" для выявления опасности, например хищников или неблагоприятных погодных условий.

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