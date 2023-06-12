Учені пояснили, чому коні сплять стоячи

Науковці дослідили поведінку коней та з'ясували, що вони сплять стоячи не тому, що не вміють лежати, а для того, щоб збалансувати свою потребу уві сні та мати швидку реакцію у випадку загрози з боку хижаків.

Фахівець з коней з Університету штату Мічиган Карен Вейт у коментарі Live Science зазначила, що "сон на копитах є адаптацією проти хижаків".

"Положення стоячи дає їм буквальний стрибок на хижаків і кращі шанси втекти, ніж якби вони лежали", – додала вона.

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Карен Вейт зауважила, що коням потрібен час і енергія, щоб зрушити з місця. Таким чином, кінь, який стоїть, набагато легше втікає, коли його пробудять від сну. Те саме стосується інших великих травоїдних тварин – зебр, бізонів, слонів, чи жирафів.

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Фахівець з поведінки коней каже, що коли коні розслабляють м’язи ніг, зв’язки та сухожилля опорного апарату діють як смуги натягу, які стабілізують плечові, колінні та гомілковостопні суглоби ніг. Це дозволяє коню спати стоячи, не напружуючи м’язи.

Однак, коні здатні спати й лежачи. "Коні проводять більшу частину свого часу уві сні стоячи, але насправді вони не досягають повного швидкого сну, коли стоять", – сказала Live Science Сара Метлок – старший викладач поведінки коней в Університеті штату Колорадо.

Вона розповіла, що дорослі коні часто можуть спати лише 5 годин на день. Але цього часу не вистачає для повного відновлення сил.

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"Через це коні щодня повинні лежати. Якщо вони цього не зроблять, вони можуть відчувати дефіцит сну, що може бути серйозним ризиком для здоров’я коня", – додала вона. А для повноцінного сну коні повинні почуватися комфортно та безпечно, перш ніж вони лягти та спати.

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