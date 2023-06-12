Ученые объяснили, почему лошади спят стоя

Ученые исследовали поведение лошадей и выяснили, что они спят стоя не потому, что не умеют лежать, а чтобы сбалансировать свою потребность во сне и иметь быструю реакцию в случае угрозы со стороны хищников.

Специалист по лошадям из Университета штата Мичиган Карен Уэйт в комментарии Live Science отметила, что "сон на копытах является адаптацией против хищников".

"Положение стоя дает им буквальный скачок на хищников и лучшие шансы убежать, чем если бы они лежали", – добавила она.

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Карен Уэйт заметила, что лошадям нужно время и энергия, чтобы сдвинуться с места. Таким образом, стоящая лошадь гораздо легче убегает, когда ее пробудят ото сна. То же касается других крупных травоядных животных – зебр, бизонов, слонов или жирафов.

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Специалист по поведению лошадей говорит, что когда лошади расслабляют мышцы ног, связки и сухожилия опорного аппарата действуют как полосы натяжения, стабилизирующие плечевые, коленные и голеностопные суставы ног. Это позволяет коню спать стоя, не напрягая мышцы.

Однако лошади способны спать и лежа. "Лошади проводят большую часть своего времени во сне стоя, но на самом деле они не достигают полного быстрого сна, когда стоят", – сказала Live Science Сара Мэтлок – старший преподаватель поведения лошадей в Университете штата Колорадо.

Она рассказала, что взрослые лошади часто могут спать всего 5 часов в день. Но этого времени не хватает для полного обновления сил.

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"Из-за этого лошади каждый день должны лежать. Если они этого не сделают, они могут испытывать дефицит сна, что может быть серьезным риском для здоровья лошади", – добавила она. А для полноценного сна лошади должны чувствовать себя комфортно и безопасно, прежде чем они лечь и спать.

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