Учені пояснили, чому не можна спати менш ніж 5 годин на добу

Вчені у Великій Британії провели дослідження, аби визначити, скільки годин сну потрібно людині на добу, аби почуватися краще та не мати проблем зі здоров'ям у майбутньому. З'ясувалося, що регулярний сон є запорукою відсутності серйозних проблем зі здоров'ям.

Як повідомляє CNN, дослідження групи вчених тривало 25 років, у ньому взяли участь 8 тисяч держслужбовців Великої Британії, які у 50 років не мали хронічних захворювань.

Так, щоразу через 4-5 років "піддослідні" фіксували, скільки загалом годин на добу вони спали та передавали ці дані науковцям. З'ясувалося, що учасники експерименту, які проводили в ліжку менш як 5 годин, мали на 30% вищий ризик розвитку хронічних захворювань, ніж ті, хто спав понад 7 годин. До того ж з віком ризик захворюваності зростав: у 60 років – на 32%, а у 70 – на 40%.

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У дослідженні науковців, яке опубліковано у журналі PLOS Medicine, зазначається, що найчастіше люди, які хронічно недосипали, мали такі захворювання: цукровий діабет, рак, ішемічна хвороба серця, інсульт, серцева недостатність, хронічна хвороба нирок, захворювання печінки, депресія, деменція, психічні розлади, артрит тощо.

Професор медичних наук з університету Алабами Адам Ноулден заявив, що якщо організм не виробляє достатньо гормонів через брак сну, то це може призвести до хронічних проблем зі здоров'ям. При проблемах зі сном фахівець рекомендує дотримуватися постійного графіка засинання, а перед сном варто вимикати світло, перед тим, як влягтися спати, не варто пити каву, чи міцний чай, вживати алкоголь та переїдати.

Одна з науковців Шерон Кобб, яка працювала над дослідженням сну, сказала, що сон і хронічні захворювання пов’язані.

"З’являється більше доказів, що сон може впливати не лише на психічне здоров’я. Це також впливає на більшу кількість супутніх захворювань, – зауважила вона. Вчена зазначила, що тривалість сну важлива, але також важлива його якість.

Вчені довели, що брак сну також може посилити запальні процеси в організмі людини, впливати на природний захист організму від інфекцій тощо.

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Професор Ноулден дав рекомендації тим, хто має намір спати "за правилами":

Створіть послідовний графік сну.

Навчіть своє тіло лягати спати в один той самий час так само й прокидайтеся – щодня о тій самій годині.

Спальня повинна бути темною, тихою і вільною від домашніх тварин, які можуть заважати спати.

Перед сном уникайте кофеїну, алкоголю та великої кількості їжі.

Займайтеся фізичними вправами вдень, аби увечері організм "сам просив відпочинку".

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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