Вчені визначили, власникам якої групи крові слід ретельно слідкувати за своїм здоров’ям
Вибрати групу крові неможливо завдяки генетичній імунологічній природі, яку особа одержує віднародження. Проте група крові має вплив на якість життя, а у Японії по ній навіть визначають характер.
Про це пише radiotrek.
Експерти пояснюють, що люди з четвертою групою крові часто стикаються з хронічними захворюваннями та страждають від поганого згортання крові, що збільшує ризик крововтрати. Крім того, науковці визначили, що носії цієї найрідкіснішої групи живуть менше. Ризик померти від втрати крові у них складає 28%, що на 17% вище порівняно з іншими групами.
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Людей з першою позитивною групою крові на планеті найбільше, у той час як найменше носіїв четвертої негативної групи.
Наука визнала першу групу крові найміцнішою. Індивіди з цією групою рідше мають проблеми зі здоров'ям серця та судин, а також з хворобами, що впливають на пам'ять.
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