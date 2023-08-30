Ученые определили, владельцам какой группы крови следует тщательно следить за своим здоровьем

Выбрать группу крови невозможно благодаря генетической иммунологической природе, которую человек получает возрождение. Однако группа крови оказывает влияние на качество жизни, а в Японии по ней даже определяют характер.

Об этом пишет radiotrek.

Эксперты объясняют, что люди с четвертой группой крови часто сталкиваются с хроническими заболеваниями и страдают плохой свертываемостью крови, что увеличивает риск кровопотери. Кроме того, ученые определили, что носители этой редчайшей группы живут меньше. Риск умереть от потери крови у них составляет 28%, что на 17% выше по сравнению с другими группами.

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Людей с первой положительной группой крови на планете больше всего, в то время как меньше носителей четвертой отрицательной группы.

Наука признала первую группу крови самой крепкой. Индивиды с этой группой реже испытывают проблемы со здоровьем сердца и сосудов, а также с болезнями, влияющими на память.

Напомним, мы уже писали, безопасно ли повторно кипятить воду.

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