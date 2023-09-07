Вчені відповіли, чи корисні продукти без глютену: результат вас здивує

На полицях магазинів часто можна зустріти товари з написом "без глютену," навіть у випадках, коли вміст глютен взагалі не мається на увазі. Ці продукти часто сприймаються як "корисні" і "здорові".

Про це пише Pixel inform.

Але чи справді це так?

Варто спочатку зазначити, що глютенової дієти потрібно дотримуватися лише тим людям, у яких діагностована непереносимість цього білка.

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Дослідники з Університету Країни Басків провели дослідження серед 25 осіб із целіакією, які споживали безглютенові продукти. Потім порівняли харчову цінність цих продуктів з товарами, які містили глютен.

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Виявилося, що безглютенові продукти частіше містили більше ненасичених жирів, менше клітковини і більше солі. Отже, вважати їх здоровою альтернативою традиційним продуктам не варто.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна їсти хліб з пліснявою.

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