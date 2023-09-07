Ученые ответили, полезны ли продукты без глютена: результат вас удивит

На полках магазинов часто можно встретить товары с надписью "без глютена" даже в случаях, когда содержание глютен вообще не имеется в виду. Эти продукты часто воспринимаются как "полезные" и "здоровые".

Об этом пишет Pixel inform.

Но так ли это?

Следует сначала отметить, что глютеновую диету нужно соблюдать только тем людям, у которых диагностирована непереносимость этого белка.

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Исследователи из Университета Страны Басков провели исследование среди 25 человек с целиакией, потреблявших безглютеновые продукты. Затем сравнили пищевую ценность этих продуктов с товарами, содержащими глютен.

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Оказалось, что безглютеновые продукты почаще содержали больше ненасыщенных жиров, меньше клетчатки и больше соли. Следовательно, считать их здоровой альтернативой традиционным продуктам не стоит.

Напомним, мы уже писали, можно ли есть хлеб с плесенью.

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