Вчені припустили, що консервована їжа спровокувала еволюцію людського мозку

Науковці припускають, що смак ферментованих продуктів міг відігравати ключову роль у стрімкому рості мозку наших предків. Відповідно до дослідження, проведеного еволюційним нейробіологом Кетрін Брайант та її американських колег, перехід від сирої до ферментованої їжі міг бути важливою етапною подією в еволюції людського мозку.

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За два мільйони років еволюції розміри людського мозку зросли втричі, тоді як товста кишка зменшилася на 74%, свідчачи про зменшення потреби внутрішнього розщеплення рослинної їжі, пише Sciense Alert.

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Дослідники стверджують, що цей розвиток може бути пов'язаний з переміщенням кишкової ферментації до зовнішнього процесу, можливо, експериментуючи з ферментованими продуктами, такими як вино, кімчі, йогурт та інші.

Мікробіом кишківника людини виступає як машина для внутрішнього бродіння, покращуючи засвоєння поживних речовин. Ферментація, процес виробництва енергії у формі АТФ, може бути спричиненою зовнішнім бродінням, що відбувається в герметичних ємностях. Зовнішнє бродіння полегшує засвоєння та містить більше поживних речовин, що може призвести до зменшення розміру товстої кишки та відкрити можливість для росту мозку.

Розширення мозку людей почалося від Homo і тривало через Homo sapiens і Homo neanderthalensis. Автори дослідження висувають гіпотезу, що гомініди з меншими когнітивними здібностями можуть бути адаптовані до зовнішнього бродіння раніше, ніж вони можуть розробити інші способи енергетичного використання, такі як полювання та готування їжі на вогні.

Хоча необхідні додаткові дослідження, дослідники підкреслюють важливість емпіричних даних для підтвердження гіпотези. Вони зауважують, що зовнішнє бродіння може бути простим та надійним способом забезпечення енергії для росту мозку, що дозволило нашим предкам використовувати його впродовж еволюційного процесу.

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