Ученые предположили, что консервированная пища спровоцировала эволюцию мозга

Ученые предполагают, что вкус ферментированных продуктов мог играть ключевую роль в стремительном росте мозга наших предков. Согласно исследованию, проведенному эволюционным нейробиологом Кэтрин Брайант и его американских коллег, переход от сырой к ферментированной пище мог быть важным этапным событием в эволюции человеческого мозга.

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За два миллиона лет эволюции размеры человеческого мозга выросли втрое, в то время как толстая кишка уменьшилась на 74%, свидетельствуя об уменьшении потребности внутреннего расщепления растительной пищи, пишет Sciense Alert.

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Исследователи утверждают, что это развитие может быть связано с перемещением кишечной ферментации в наружный процесс, возможно, экспериментируя с ферментированными продуктами, такими как вино, кимчи, йогурт и другие.

Микробиом кишечника человека выступает как машина для внутреннего брожения, улучшая усвоение питательных веществ. Ферментация, процесс производства энергии в форме АТФ, может быть вызвана внешним брожением, происходящим в герметичных емкостях. Наружное брожение облегчает усвоение и содержит больше питательных веществ, что может привести к уменьшению размера толстой кишки и открыть возможность роста мозга.

Расширение мозга людей началось от Homo и продолжалось через Homo sapiens и Homo neanderthalensis. Авторы исследования выдвигают гипотезу, что гоминиды с меньшими когнитивными способностями могут быть адаптированы к внешнему брождению раньше, чем они могут разработать другие способы энергетического использования, такие как охота и приготовление пищи на огне.

Хотя необходимые дополнительные исследования, исследователи подчеркивают важность эмпирических данных для подтверждения гипотезы. Они отмечают, что внешнее брожение может быть простым и надежным способом обеспечения энергии для роста мозга, что позволило нашим предкам использовать его на протяжении эволюционного процесса.

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