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Ученые предположили, что консервированная пища спровоцировала эволюцию мозга

Игорь Романько

Ученые считают, что ферментация консервированной пищи повлияла на развитие мозга предков человека

Ученые предполагают, что вкус ферментированных продуктов мог играть ключевую роль в стремительном росте мозга наших предков. Согласно исследованию, проведенному эволюционным нейробиологом Кэтрин Брайант и его американских коллег, переход от сырой к ферментированной пище мог быть важным этапным событием в эволюции человеческого мозга.

За два миллиона лет эволюции размеры человеческого мозга выросли втрое, в то время как толстая кишка уменьшилась на 74%, свидетельствуя об уменьшении потребности внутреннего расщепления растительной пищи, пишет Sciense Alert.

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Исследователи утверждают, что это развитие может быть связано с перемещением кишечной ферментации в наружный процесс, возможно, экспериментируя с ферментированными продуктами, такими как вино, кимчи, йогурт и другие.

Микробиом кишечника человека выступает как машина для внутреннего брожения, улучшая усвоение питательных веществ. Ферментация, процесс производства энергии в форме АТФ, может быть вызвана внешним брожением, происходящим в герметичных емкостях. Наружное брожение облегчает усвоение и содержит больше питательных веществ, что может привести к уменьшению размера толстой кишки и открыть возможность роста мозга.

Расширение мозга людей началось от Homo и продолжалось через Homo sapiens и Homo neanderthalensis. Авторы исследования выдвигают гипотезу, что гоминиды с меньшими когнитивными способностями могут быть адаптированы к внешнему брождению раньше, чем они могут разработать другие способы энергетического использования, такие как охота и приготовление пищи на огне.

Хотя необходимые дополнительные исследования, исследователи подчеркивают важность эмпирических данных для подтверждения гипотезы. Они отмечают, что внешнее брожение может быть простым и надежным способом обеспечения энергии для роста мозга, что позволило нашим предкам использовать его на протяжении эволюционного процесса.

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