Вчені розкрили таємницю 'кривавого водоспаду' в Антарктиді (відео)

Дослідники заявляють, що вони розгадали давню таємницю червоних вод "кривавого водоспаду" в Антарктиді. Геолог Томас Гріффіт Тейлор вперше виявив це жахливе видовище в 1911 році, вважаючи, що причиною червоного кольору є червоні водорості.

Однак через півстоліття було встановлено, що рожевий колір викликаний солями заліза. Як повідомляє New Atlas, експерти розповіли, що спочатку вода має прозорий колір, але незабаром після виходу з-під льоду починає набувати яскраво-червоного відтінку.

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Все тому, що залізо окислюється на повітрі й має незвичну форму наносфер, які у 100 разів менші за еритроцити людини. Ці наносфери багаті на залізо, а також містять кальцій, алюміній, натрій та інші елементи, кожен з яких відмінний. Щоб бути мінералом, атоми повинні бути організовані в специфічну кристалічну структуру, але ці наносфери не є кристалічними, тому раніше використовувані методи дослідження твердих тіл не могли їх виявити.

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Дослідники також підкреслили, що кілька років тому вони відстежили джерело води – дуже солоне озеро під високим тиском, яке знаходиться без світла та кисню. В цих негостинних умовах вчені виявили мікробну екосистему, яка протягом мільйонів років була ізольована від зовнішнього світу.

Вчені вважають, що це відкриття має значення не лише для Антарктиди, але й для дослідження інших планет. Недавно вченим вдалося простежити джерело води до солоного підльодовикового озера під високим тиском, де вона залишалася ізольованою мільйони років.

Це свідчить про можливість існування життя на інших планетах навіть в екстремальних умовах. Проте, існуючі методи дослідження не завжди здатні виявити такі некристалічні матеріали.

Нагадаємо, після того, як розлилося Каховське водосховище, мешканці Одеси час від часу помічали біля берегів Чорного моря зелені водорості. Наразі ж вода у Чорному морі перетворилася на "зелений борщ".

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