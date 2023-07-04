Ученые раскрыли тайну 'кровавого водопада' в Антарктиде (видео)

Исследователи заявляют, что они разгадали давнюю тайну красных вод "кровавого водопада" в Антарктиде. Геолог Томас Гриффит Тейлор впервые обнаружил это ужасное зрелище в 1911 году, считая, что причиной красного цвета красные водоросли.

Однако полвека спустя было установлено, что розовый цвет вызван солями железа. Как сообщает New Atlas, эксперты рассказали, что сначала вода имеет прозрачный цвет, но вскоре после выхода из-под льда начинает приобретать алый оттенок.

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Все потому, что железо окисляется на воздухе и имеет необычную форму наносфер, которые в 100 раз меньше эритроцитов человека. Эти наносферы богаты железом, а также содержат кальций, алюминий, натрий и другие элементы, каждый из которых отличный. Чтобы быть минералом, атомы должны быть организованы в специфическую кристаллическую структуру, но эти наносферы не кристаллические, поэтому ранее используемые методы исследования твердых тел не могли их обнаружить.

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Исследователи также подчеркнули, что несколько лет назад они отследили источник воды – очень соленое озеро под высоким давлением без света и кислорода. В этих неблагополучных условиях ученые обнаружили микробную экосистему, которая в течение миллионов лет была изолирована от внешнего мира.

Ученые считают, что это открытие имеет значение не только для Антарктиды, но и для исследования других планет. Недавно ученым удалось проследить источник воды к соленому подледниковому озеру под высоким давлением, где она оставалась изолированной миллионы лет.

Это свидетельствует о возможности существования жизни на других планетах даже в экстремальных условиях. Однако существующие методы исследования не всегда способны выявить такие некристаллические материалы.

Напомним, после того, как разлилось Каховское водохранилище, жители Одессы время от времени замечали у берегов Черного моря зеленые водоросли. Пока же вода в Черном море превратилась в "зеленый борщ".

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