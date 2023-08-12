Вчені розгадали загадку корабля легендарного пірата Чорної Бороди

Легендарний пірат відомий як Чорна Борода залишив величезний слід в історії своїм вражаючим стилем життя та залишивши нерозгадану загадку щодо свого корабля. Вчені вивчали цю таємницю і знайшли цікавий аспект, який може вирішити цю головоломку.

Про це пише IFL.science.

Виявилося, що поруч із обломками вітрильника "Помста королеви Анни", який потонув у 1718 році, археологи виявили багато шматків вугілля. Це свідчило б про його наявність на кораблі, але на той час вугілля ще не видобували в Північній Америці, і воно не було необхідним ресурсом для кораблів.

Дослідники відзначили, що корабельна катастрофа сталася в 1718 році, але видобуток вугілля у Північній Америці розпочався лише в 1870-х роках, коли з'явилися парові двигуни, які використовували вугілля як паливо. Іншими словами, вугілля на той час було анахронізмом, непотрібним ресурсом.

Відео дня

Пізніші дослідження вказали на те, що вугілля, знайдене під час археологічних розкопок, вивчених після 1996 року, датувалося набагато пізнішим періодом, ніж життя пірата Чорної Бороди. Вчені припустили, що це могла бути випадковість.

Читайте також: Археологи виявили величезний меч та бронзове дзеркало у японському похованні 4 століття

Зауважимо, що обломки корабля з вугіллям були виявлені біля форту Мейкон під час Громадянської війни в США. Після захоплення форту військами Союзу у 1862 році, цей район став ключовим вугільним торговельним пунктом. Багато кораблів прибули туди, щоб отримати вугілля, і деякі з них, можливо, скидали частину свого вантажу у море. Внаслідок припливних течій та природних стихій обломки можуть бути розкидані біля місця, де загинув "Помста королеви Анни".

Отже, аналіз показав, що виявлені шматки вугілля насправді виявилися результатом випадкової події, пов'язаної з подіями Громадянської війни та вугільної торгівлі у США.

Нагадаємо, у Мексиці виявили залишки 1600-річного поселення з артезіанською свердловиною.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!